POL-HRO: Frau leblos aus Ostsee vor Warnemünde geborgen

Rostock (ots) - In den Abendstunden des 07.08.2024 durchzog eine Unwetterfront aus Richtung Westen kommend den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock. Der Deutsche Wetterdienst gab in dem betroffenen Zeitraum immer wieder aktualisierte Warnmeldungen heraus. Die Polizei registrierte in diesem Zusammenhang nur wenige Einsatzanlässe. Gegen 18:40 Uhr schlug ein Blitz in eine gelagerte Strohmiete bei 19230 ...

mehr