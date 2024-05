Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Imbisswagen lockt Diebe an

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde ein Imbisscontainer in der Danziger Straße zum Tatort. Unbekannte öffneten ein Fenster und stiegen so in das Objekt ein. Aus dem Inneren des Imbisses entwendeten die Täter Bargeld, Getränke sowie Ketchup und Mayo-Flaschen. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Laut Angaben eines Mitarbeiters muss sich die Tat zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 11:40 Uhr, zugetragen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen am Wochenende etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell