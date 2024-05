Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibe eingeschlagen - Sonnenbrille gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine besondere Anziehungskraft hatte offenbar eine Sonnenbrille auf einen Langfinger am vergangenen Wochenende. Um in den Besitz der Brille zu kommen, schlug der Täter die Seitenscheibe eines VW Golfs in der Kurt-Schumacher-Straße ein. Da sich der Dieb scheinbar noch mehr Beute erhoffte, durchwühlte er zusätzlich die Mittelkonsole - ohne Ergebnis. Nach den Angaben des Fahrzeugbesitzers stand der Wagen von Samstag, 20 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, auf einem Parkdeck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die an den genannten Tagen etwas Verdächtiges gehört oder gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

