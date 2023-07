POL-IGB: Diebstahl einer Urne Alter Friedhof St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - Am Freitag, den 14.07.2023 kam es zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Kaiserstraße in St. Ingbert. Eine bislang unbekannte Person stieg hierbei in das Gebäude ein und entwendete eine Musikbox, Lebensmittel aus dem Kühlhaus sowie eine geringe Menge Bargeld aus einer Trinkgeldkasse. Zwei Tage zuvor war es bereits zu einem ähnlich gelagerten Vorfall am gleichen Tatort gekommen. Die Polizei konnte Spuren sichern, ...

