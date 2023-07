Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Polizei St. Ingbert macht zwei Räuber dingfest

St. Ingbert (ots)

Bereits am Donnerstagabend, 13.07.2023, ereignete sich um 18:15 Uhr ein versuchter Raub auf einen Imbissstand im Bereich der Kreuzung der Saarbrücker Straße und der Schlachthofstraße, in St. Ingbert. Dabei wurde die Inhaberin, eine 55 Jahre alte Frau aus Heusweiler, durch einen Täter in dem Imbissstand zu Boden verbracht, während ein weiterer Täter die Kasse entwenden wollte. Dabei wurde die Geschädigte leicht verletzt. Dem couragierten Eingreifen eines 60-Jährigen St. Ingberters war es zu verdanken, dass die Täter von der weiteren Tathandlung und der Geschädigten abließen und ohne Diebesgut von der Tatörtlichkeit flüchteten. Unmittelbar nach Mitteilungseingang wurden Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Einsatzkräfte der Polizei St. Ingbert, Homburg und der Bundespolizei eingeleitet. Diese führten zunächst nicht zum Antreffen der Täter. Im weiteren Verlauf ereignete sich jedoch gegen 20 Uhr ein Diebstahl aus einem Transporter eines 39-Jährigen aus Friedrichsthal, auf dem Gelände einer nahegelegenen Tankstelle in der Saarbrücker Straße. Dabei entwendeten die Täter nun einen Rucksack samt Geldbeutel und Dokumenten des Geschädigten. Obwohl die Mitteilung verspätet an die Polizei herangetragen wurde, führten die neuerlich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nun zum Antreffen zweier männlicher Tatverdächtiger, 34 und 40 Jahre alt, in St. Ingbert-Rentrisch. Dabei wurde der 40-Jährige mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gesucht. Bei den Tätern wurde das Diebesgut bezüglich dem Diebstahl aus dem Transporter festgestellt. Ferner stellte sich heraus, dass die Täter auch in der Tankstelle Spirituosen entwendet hatten. Ihre Beschreibungen stimmten mit denen der Zeugen des Raubes nahezu überein. Sie wurden vorläufig festgenommen und am 14.07.2023 durch Beamte des Kriminaldienst Sulzbach dem Haftrichter vorgeführt. Dabei wurde eine der Personen vorerst auf freien Fuß gesetzt, die zweite Person einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Das Diebesgut bezüglich dem Diebstahl aus dem Transporter konnte zwischenzeitlich an den Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Zu den laufenden Ermittlungen erbittet sich die Polizei St. Ingbert Mithilfe durch Zeugen der Tathandlungen. Informationen sind an die Polizei St. Ingbert (06894/1090) zu richten.

