POL-IGB: Fahrzeug mit Farbe überschüttet

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom 12.07.2023, 22:00 Uhr bis 13.07.2023, 06:00 Uhr ereignete sich in der Straße Lottenhammer in 66386 St. Ingbert eine Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug. Hierbei schüttete der bislang unbekannte Täter eine weiße dickflüssige Substanz über einen Pkw, Audi Q5 in der Farbe Schwarz, welcher auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

