Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlenes Fahrrad wiedergefunden

Kaiserslautern (ots)

Eine 44-jährige Passantin staunte am Montagmorgen nicht schlecht, als sie das Fahrrad ihres Neffen in der Lothringer Straße vor der Hausnummer 5 sah. Sie wusste, dass es am Abend zuvor aus einem Kellerabteil gestohlen wurde. Nun stand der Drahtesel an einem Fahrradhalter angekettet vor ihr. Damit aber nicht genug: Zusammen mit dem Zweirad ihres Neffen war dort ein weiteres Bike angeschlossen. Die verständigte Streife konnte feststellen, dass der zweite fahrbare Untersatz bereits seit 2020 als gestohlen gemeldet war. Mittels Bolzenschneider befreiten die Beamten beide Räder und stellten sie sicher. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt jetzt, wer die beiden Fahrräder dort abgestellt und mittels Fahrradschloss gesichert hat. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen.

