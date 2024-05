Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeuge verhindert schlimmeres

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 18-jähriger Autobesitzer verhinderte am Dienstagmorgen einen Diebstahl aus seinem Pkw und deckte zugleich noch einen Fahrzeugdiebstahl auf. Dem Zeugen fiel gegen 6:30 Uhr in der Hübelstraße ein Mann auf, der sich gerade an der Tür seines Audi A4 zu schaffen machte. Beim Versuch, den Wagen zu öffnen, riss der Täter den Türgriff ab. Durch den Halter angesprochen, floh der Mann in einen Transporter, um wegzufahren. "Nicht so schnell", dachte sich wohl der 18-jährige Zeuge und alarmierte die Polizei. Zudem zog er dem Langfinger den Schlüssel aus dem Zündschloss, so dass der Mann nicht mehr wegfahren konnte. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass der Transporter, mit dem der 60-jährige Tatverdächtige fliehen wollte, ebenfalls gestohlen war. Den Mercedes entwendete er in der Nacht vom Messeplatz in Kaiserslautern. Auf den Mann kommen jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls, des versuchten Diebstahls aus Fahrzeugen sowie Sachbeschädigung zu. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell