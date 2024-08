POL-HRO: Gemeinsamer Einsatz auf der Ostsee - Polizei gibt Entwarnung

Schwerin (ots) - In den Abendstunden des 06.08.2024 kam es gegen 19:30 Uhr auf der BAB 14 an der Anschlussstelle Schwerin Nord in Fahrtrichtung des Autobahnkreuzes Schwerin/BAB24 zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Transporter. Der 55-jährige deutsche Fahrzeugführer wollte an der Anschlussstelle die Autobahn verlassen und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur ...

mehr