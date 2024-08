Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Reihen/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto kommt von der Fahrbahn ab - Polizei sucht Zeugen - PM 2

Sinsheim-Reihen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag kam um kurz nach 12 Uhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer kurz nach dem Ortsausgang Reihen auf der Weilerer Straße nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto, das von Reihen in Richtung Weiler unterwegs gewesen war, prallte gegen zwei Bäume, drehte sich und kam erst nach 25 Metern zum Stillstand. Durch die Wucht der Zusammenstöße lösten sämtliche Airbags aus, rissen mehrere Fahrzeugteile ab und der Unterboden wurde stark beschädigt. An dem BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro, weshalb er abgeschleppt werden musste. Nach derzeitigem Kenntnisstand verletzte sich der 19-jährige Fahrer bei dem Unfall leicht. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Als Unfallursache gab der Mann an, dass ihm ein blauer LKW mit Anhänger auf der Strecke entgegengekommen wäre. Da dieser teilweise auf seiner Fahrspur gefahren sei, musste er ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Das Polizeirevier Sinsheim leitete die Ermittlungen hierzu ein und prüft, ob sich die Angaben des 19-Jährigen verifizieren lassen.

