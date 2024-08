Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streit in der Straßenbahn soll mit Ohrfeige geendet haben - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag kurz vor 14 Uhr gerieten ein 37-Jähriger und ein 64-jähriger Mann in der Straßenbahn Richtung Heidelberg in Streit. Der 64-Jährige beschwerte sich über ein lautstarkes Gespräch, welches der 37-Jährige mit seiner Begleitung führte. In der Folge soll der 37-Jährige dem 64-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Da die Aussagen der beiden Kontrahenten voneinander abweichen, werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht. Diese können sich an das Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 wenden.

