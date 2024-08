Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A659, Weinheim: Unbekannter verursacht durch Fahrstreifenwechsel Unfall und flüchtet - Zeugenaufruf!

A659, Weinheim (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 8:45 Uhr fuhr ein bisher unbekannter PKW-Fahrer auf der A659 in Fahrtrichtung Weinheim. Kurz vor dem Ausfädelungsstreifen des Autobahnkreuzes in Fahrtrichtung Karlsruhe, wechselte der Unbekannte plötzlich von der linken Fahrspur in den Ausfädelungsstreifen, wodurch ein 61-jähriger Skoda-Fahrer zu einem Ausweichmanöver gezwungen wurde. Durch den Ausweichvorgang kollidierte der Skoda-Fahrer mit einer Warnbake, wodurch der PKW stark beschädigt wurde. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Der 61-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Skoda entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Autobahnpolizei in Mannheim unter Tel.: 0621/47093-0 zu wenden.

