POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: LKW prallt gegen Hauswand

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagmittag kurz vor 14 Uhr gerieten ein 37-Jähriger und ein 64-jähriger Mann in der Straßenbahn Richtung Heidelberg in Streit. Der 64-Jährige beschwerte sich über ein lautstarkes Gespräch, welches der 37-Jährige mit seiner Begleitung führte. In der Folge soll der ...

mehr