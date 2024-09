Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall bei Fahrstunde

Siegburg (ots)

Im Rahmen einer Fahrstunde kam es am Samstagvormittag in Siegburg zu einem Auffahrunfall. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt. Gegen 10:55 Uhr fuhr ein Fahrlehrer einer Siegburger Fahrschule mit seiner Fahrschülerin über die Winterberger Straße in Fahrtrichtung Jägerstraße. Der 50 Jahre alte Ausbilder forderte die 17-Jährige auf, die erlaubte Geschwindigkeit von 30 km/h zu fahren und zu Übungszwecken in Höhe der Josef-Bethan-Straße eine Gefahrenbremsung durchzuführen. Dabei übersah der Mann offenbar den hinter dem Fahrschulauto fahrenden Pkw. Dessen Fahrerin konnte nach der Vollbremsung des Vorausfahrenden nicht rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Durch die Kollision lösten die vorderen Airbags ihres Fahrzeugs aus und die 53 Jahre alte Fahrerin aus Much wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie später zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Fahrlehrer und -schülerin blieben unverletzt. An den beiden BMW entstand Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von über 10.000 Euro. Da die Fahrstunde mit dem Unfall beendet war, wurde die 17-Jährige von ihrer Mutter abgeholt. Der Fahrlehrer muss sich wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell