Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Restaurants und ein Büro

Hennef/Sankt Augustin (ots)

In der Zeit von Sonntag (15. September), 19:00 Uhr bis Montag (16. September), 07:30 Uhr kam es in Hennef und Sankt Augustin zu insgesamt drei Einbrüchen. In der Sankt Augustiner Einsteinstraße im Ortsteil Menden fanden im dortigen Industriegebiet zwei Einbrüche statt. In einem Fall hebelten der oder die Täter das Fenster eines eingeschossigen Bürogebäudes auf. Hier wurde ein Raum durchsucht. Ob neben einer geringen Menge Bargeld weitere Beute gemacht wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Bei einer weiteren Tat in der gleichen Straße war die Eingangstür zu einem Imbiss aufgehebelt worden. Hier durchsuchten der oder die Einbrecher den Verkaufsraum und entkamen unerkannt mit Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich. In Hennef kam es zur dritten Tat. Um 03:45 Uhr am Montagmorgen löste die Alarmanlage eines Schnellrestaurants an der Frankfurter Straße aus. Die hinzugerufene Polizei umstellte das Gebäude und durchsuchte es - der oder die Tatverdächtigen waren allerdings schon entkommen. Sie hatten gewaltsam eine Brandschutztür geöffnet und im Gebäudeinnern eine Überwachungskamera beschädigt. Anschließend waren Büro- und Umkleideräume durchsucht worden. Ob etwas entwendet wurde, konnte hier zunächst nicht angegeben werden. In allen drei Fällen erschienen die Spezialisten der Spurensicherung. Ob die Taten miteinander im Zusammenhang stehen ist Bestandteil der nun laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Wer im Tatzeitraum in Hennef oder Sankt Augustin etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3521 oder -3321 bei der Polizei. Auch für Gewerbetreibende bietet die Polizei in Siegburg kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz an. Termine können unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. (Uhl) #riegelvor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell