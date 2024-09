Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten/ Betrunken mit Kleinkraftrad gegen Auto geprallt

Eitorf (ots)

Am Samstag (07. September) kam es gegen 17:40 Uhr im Eitorfer Ortsteil Bitze zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkraftrad gegen einen Pkw stieß. Dabei soll ein 36 Jahre alter Mann aus Eitorf mit seinem Mofa aus Richtung Bogestraße kommend über die Forster Straße gefahren sein. Beim Abbiegen in die Heinrichstraße kam dem Zweiradfahrer ein Pkw entgegen. Dessen 19-jähriger Fahrer habe noch versucht zu bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Da sich das Mofa jedoch komplett auf der Fahrbahn des Pkw befunden habe, sei eine Kollision nicht mehr zu verhindern gewesen. Die beiden Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Polizisten, die zur Verkehrsunfallaufnahme hinzukamen, nahmen bei dem 36-Jährigen Alkoholgeruch, unsicheren Gang und eine verwaschene Aussprache wahr. Der Mann räumte auch gleich ein, über drei Tage nichts gegessen, dafür aber eine halbe Flasche Wein getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Die halb geleerte Flasche Rotwein konnte in einem Vorgarten an der Unfallörtlichkeit gefunden werden. Dort hatte der Eitorfer sie vor Eintreffen der Beamten abgestellt, nachdem er sie vorher während der Fahrt in einer Hand gehalten haben soll. Der Mofa-Fahrer, der keine Prüfbescheinigung mit sich führte, wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Das Mofa, für das kein Versicherungsschutz bestand, stellte ein beauftragtes Abschleppunternehmen sicher. Den 36-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell