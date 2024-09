Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Handwerkerautos aufgebrochen - Täter machten augenscheinlich keine Beute

Sankt Augustin/Hennef (ots)

Mehrere Handwerkerfahrzeuge sind in der Nacht von Freitag (06. September) auf Samstag (07.September) im Stadtgebiet Sankt Augustin und in Hennef angegangen worden. Die Täter schafften es, die Heck- oder Seitenschiebetüren der Kleintransporter gewaltsam zu öffnen. Erste Ermittlungen zeigen, dass anscheinend nichts entwendet wurde.

Die Fahrzeuge waren in der Nacht in der Schlossstraße in Sankt Augustin-Birlinghoven, auf der Frankfurter Straße und in der Straße "Am Rosenhain" in Sankt Augustin-Buisdorf sowie auf der Stoßdorfer Straße in Hennef-Ortsmitte abgestellt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02241 541-3321 oder -3521. (Bi)

