Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Firmenbüro - Bargeldkassette entwendet

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In der Nacht von Mittwoch (04. September) auf Donnerstag (05. September) ereignete sich ein Einbruch in einen Handwerksbetrieb in Neunkirchen-Seelscheid.

Zwischen 17.30 Uhr und 07.00 Uhr sind Einbrecher mutmaßlich über den Zaun der Firma an der Bröltalstraße im Ortsteil Neunkirchen gestiegen und brachen eine Seiteneingangstür auf. Über den Aufenthaltsraum der Mitarbeitenden und den Verkaufsraum gelangten sie zu dem verschlossenen Büro. Die Tür wurde ebenfalls aufgehebelt und aus einer Schublade stahlen die Täter eine Geldkassette mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Weitere Beute machten die Diebe nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben? Kontakt zur Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

