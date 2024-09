Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen nach Einbrüchen in Hennef

Siegburg, Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Ende August stellte der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße "Im Siegfeld" in Hennef einen Einbruch fest. Es waren unter anderem Tablets, Deko-Schwerter, Elektrowerkzeuge und Bekleidung weggekommen.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme der Polizei fiel auch ein Einbruchdiebstahl in das voll möblierte, aber nicht bewohnte Nachbarhaus auf. Offensichtlich hatten die zunächst unbekannten Täter mehrfach das Wohnhaus aufgesucht und umfangreiche Beute gemacht. Es fehlten Kupferleitungen, Gartengeräte, Mobiliar, zwei Mopeds, ein KFZ-Anhänger und sogar die ganze Haustür.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass mehrere Gegenstände aus den Taten im Internet zum Verkauf angeboten wurden. Dabei gerieten ein 42-jähriger Siegburger, ein 37-jähriger Lohmarer und ein 50-jähriger Mann aus Neunkirchen-Seelscheid in Tatverdacht.

Am Montag (16. September) wurden Wohnungen und Garagen in Siegburg und Neunkirchen-Seelscheid durch die Fahnder des Kriminalkommissariats 3 der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis durchsucht.

In Siegburg wurden die Ermittler beim 42-jährigen Haupttatverdächtigen fündig. In der Wohnung befanden sich mehrere entwendete Gegenstände unter anderem das Porzellan, die Möbel und Lampen, die von den Geschädigten wiedererkannt wurden. Zudem fanden die Beamten etwa 500 Gramm unterschiedliche Drogen.

In zwei Garagen in Neunkirchen-Seelscheid wurde ebenfalls Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Darunter waren Gartengeräte, Elektrogeräte und die beiden Mopeds aus den Einbrüchen in Hennef.

Zudem wurden weitere Elektrogeräte und Werkzeuge sichergestellt, die möglicherweise aus anderen Straftaten stammen. Die Ermittlungen dahingehend dauern derzeit noch an. Zudem wurde ein Kfz-Anhänger gefunden, der mutmaßlich am 16. August in Hennef bei einer weiteren Tat entwendet wurde.

Die drei Tatverdächtigen konnten an den Durchsuchungsobjekten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Da keine Haftgründe gegen die Männer vorlagen, wurden sie nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen die drei Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls eingeleitet. Zudem muss sich der 42-Jährige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei rät leerstehende Objekte regelmäßig zu prüfen. Bitten sie ggf. Nachbarn oder Bekannte nach dem Rechten zu schauen. Briefkästen sollten regelmäßig geleert werden. Sorgen sie dafür, dass die Orte belebt wirken, zum Beispiel durch Zeitschaltuhren und automatische Rollladen. (Re)

