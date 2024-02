Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240212.5 Hohenlockstedt: Diebstahl in Supermarkt

Hohenlockstedt (ots)

Am Samstagabend hat ein Unbekannter in Hohenlockstedt die Kundin eines Supermarktes bestohlen. Die Tat bemerkte die Geschädigte erst an der Kasse.

In der Zeit von 18.15 Uhr bis 18.30 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Penny in der Breiten Straße auf. Ihr Portemonnaie verwahrte sie während des Einkaufens in ihrer nicht verschließbaren Handtasche, die sie am Einkaufswagen deponierte. An der Kasse bemerkte die 25-Jährige schließlich das Fehlen ihrer Geldbörse mit rund 150 Euro Bargeld. Eine verdächtige Person war der Geschädigten während des Shoppens nicht aufgefallen.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich bei der Polizei in Hohenlockstedt unter der Telefonnummer 04826 / 3767570 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell