POL-PDNR: Zelt im Rhein löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Urbach (ots) - Auf einem Parkplatz neben dem Sportplatz in Urbach kam es zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten PKW. Durch unbekannte Täter wurde an dem Fahrzeug ein Reifen zerstochen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag liegen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

