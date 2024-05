Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Autoscheiben in Serie eingeschlagen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Scheiben von über 20 Autos eingeschlagen. Betroffen waren insbesondere Fahrzeuge im Stadtteil Ickern (Recklinghauser Straße, Vinckestraße, In der Mark, Süderlingstraße, Ickerner Straße, Karolinenstraße, Friedrichstraße). Auch im Bereich Habinghorst (Wartburgstraße, Merowingerstraße, Germanenstraße, Alemannenstraße, Lange Straße, Hermannstraße, Kampstraße), kam es zu Aufbrüchen.

Die Vorgehensweise ist nahezu in allen Fällen identisch, deshalb geht die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt von einer Serie aus. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Fahrzeuge. Danach durchsuchten sie die Autos. In einigen Fällen kam es zu Diebstählen von Bargeld, elektronischen Geräten, Dokumenten und geringwertigen Sachen.

Gegen 03:54 Uhr konnten zwei Tatverdächtige auf der Recklinghauser Straße bei der Tatausführung beobachtet werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um zwei männliche Personen im Alter von 20-25 Jahre handeln.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell