Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Transporter von Baufirma aufgebrochen - Täter fliehen vermutlich in dunklem Kleinwagen

Much (ots)

In der Nacht von Mittwoch (18. September) auf Donnerstag (19. September) wurden zwei Transporter einer Baufirma aus dem Gewerbegebiet Bitzen in Much von Einbrechern heimgesucht. Mehrere Elektrowerkzeuge wurden gestohlen.

Der Inhaber der Firma bemerkte am Morgen, dass die hinteren Türen eines Renault-Transporters gewaltsam geöffnet worden waren. Aus dem Inneren fehlten verschiedene Elektrowerkzeuge. An einem daneben parkenden Mercedes-Transporter konnten Hebelmarken an der Seitenwand entdeckt werden. Dieses Fahrzeug ließ sich offenbar von den Tätern nicht öffnen.

Videoaufnahmen aus dem Gewerbegebiet legen nahe, dass mindestens drei männliche Täter am Werk waren, die mit den gestohlenen Gegenständen in einem dunklen Kleinwagen flüchteten. Der Fahrzeugtyp oder das Kennzeichen konnten nicht ermittelt werden.

Wer hat in der Nacht verdächtige Personen, die teilweise helle Oberbekleidung trugen, oder ein auffälliges Auto im Gewerbegebiet gesehen? Hinweise bitte an die Polizei unter 02241 541-3421. (Bi)

