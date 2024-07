Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bei der Gassirunde attackiert

Nordhausen (ots)

Ein 47-Jähriger, welcher am Samstag Abend, gegen 20:55 Uhr,mit seinem Hund in der Emil-Reichardt-Straße unterwegs war, wurde Opfer eines körperlichen Angriffes. Demnach näherte sich eine unbekannte Person von hinten, äußerte die Worte " Jetzt bekommst du eine rein"! und schlug unvermittelt mit der Faust zu, so dass der Geschlagene zu Boden fiel. Daraufhin entfernte sich der Täter in Richtung Platz der Gewerkschaften.

Zur Beschreibung des Täters konnte der Geschädigte folgendes angeben: -männlich -ca 1,75 m groß -bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover -deutsche Aussprache ohne hörbaren Akzent

Der Geschädigte wurde im Gesicht leicht verletzt.

Mögliche Zeugen der Tathandlung werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhausen unter der Rufnummer 03631-960 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

