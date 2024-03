Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Widerstand bei Personenkontrolle

Brennende Altpapiercontainer

PKW-Diebstahl

Einbruch in Firma - Tatverdächtiger winkt die Polizei heran

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstagnachmittag beobachtete eine Streifenwagenbesatzung ein streitendes Pärchen an der Wilhelmstraße. Nachdem die Beamten die beiden Personen kontrollieren wollten, weigerte sich ein 23-jähriger Ansbacher seine Personalien zu nennen. Im weiteren Verlauf wurde der 23-jährige zunehmend aggressiver und verweigerte die Durchsuchung nach Ausweisdokumenten. Mit Hilfe von Unterstützungskräften konnte er schließlich fixiert und anschließend durchsucht werden. Da der 23-jährige fortlaufend Beleidigungen und Bedrohungen in verschiedenen Sprachen gegenüber den Beamten aussprach und sich gegen die Maßnahmen der Beamten sperrte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam der Polizeiwache Lüdenscheid verbracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung. (dom)

Am Donnerstagabend fingen zwei Altpapiercontainer in der Straße Im Eichholz aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Lüdenscheid gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der 02351-9099-0. (dom)

Am Donnerstagmorgen, zwischen 07:15 und 10:00 Uhr, wurde an der Werdohler Straße ein blauer Opel Corsa entwendet. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter 02351-9099-0. (dom)

Am Donnerstagabend verschaffte sich mindestens ein Tatverdächtiger gewaltsam Zutritt zu einem Firmenobjekt am Gielster Stück. Die Beamten konnten vor Ort neben Einbruchspuren auch ein abgestelltes Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen im Hinterhof der Firma feststellen. Nachdem bei der anschließenden Durchsuchung des Objekts zunächst keine Personen mehr angetroffen werden konnten und sich die Kollegen bereits auf der Abfahrt vom Einsatzort befanden, machte ein 19-jähriger rumänischer Staatsbürger am Fahrbahnrand eine Zivilwagenbesatzung durch Gestikulierung auf sich aufmerksam. Aufgrund entsprechender Anhaltspunkte konnte der Tatverdächtige mit dem Vorfall in Verbindung gebracht werden. Der 19-jährige wurde infolgedessen vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam der Polizeiwache Lüdenscheid zugeführt. Zu einer möglichen Tatbeute ist bislang noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem schwerem Bandendiebstahl. (dom)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell