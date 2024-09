LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Geschäftsgebäude Am Vogelherd. Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe drangen der oder die Täter in den Kellerbereich des Gebäudes ein, entwendeten jedoch nichts. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen oder möglichen Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03677-601124, Bezugsnummer 0233452/2024 entgegen. (jk) ...

