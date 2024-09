LPI-GTH: Vandalismus am Kurhausplatz

Eisenach (ots) - In der Tiefenbacher Allee fiel den Beamten am Samstagmorgen gegen 03.15 Uhr zunächst ein E-Scooter-Fahrer auf, der einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein hierbei freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen einen Wert von 0,6 Promille. Kurz zuvor konnten jeweils Scooter in der Ernst-Thälmann-Straße sowie in der Schillerstraße festgestellt werden. Auch die ...

