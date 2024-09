Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsbehinderungen nach Frontalzusammenstoß

Eisenach (ots)

Am Samstagmittag gegen 12.00 Uhr befuhr ein 34-jähriger Eisenacher mit seinem PKW Audi die Mühlhäuser Straße stadteinwärts. Zeitgleich beabsichtigte eine 23-Jährige an der Ampelkreuzung, von der Rennbahn kommend, nach links in die Julius-Lippold-Straße einzubiegen. Hierbei wurde der Vorfahrtsberechtigte von der Fahrerin des PKW Golf übersehen, weshalb es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und die PKW mussten abgeschleppt werden. (mm)

