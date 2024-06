Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Arbeiter verletzt

Am Dienstag wurde in Ochsenhausen ein 26-Jähriger schwer verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr fanden auf einem Firmengelände in der Memminger Straße Arbeiten statt. Hierbei wurde ein 26-Jährige von einer Palette am Kopf getroffen. Die hing an einem Kranseil und schwankte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit unbekannten Verletzungsbild in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

