Ulm (ots) - Wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags befindet sich ein 35-Jähriger in Untersuchungshaft. Am Montag soll es kurz nach 15 Uhr in einem Zimmer in einer Gemeinschaftsunterkunft in Bad Buchau zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen marrokanischen Staatsangehörigen und seiner 45-jährigen Lebensgefährtin gekommen sein. Dabei soll der ...

