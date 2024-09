Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Eisenach (ots)

In der Tiefenbacher Allee fiel den Beamten am Samstagmorgen gegen 03.15 Uhr zunächst ein E-Scooter-Fahrer auf, der einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein hierbei freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen einen Wert von 0,6 Promille. Kurz zuvor konnten jeweils Scooter in der Ernst-Thälmann-Straße sowie in der Schillerstraße festgestellt werden. Auch die beiden Fahrer konsumierten im Vorfeld Alkohol. Die Alkoholkonzentrationen betrugen bei den beiden Ortskundigen 1,1 beziehungsweise 1,5 Promille. Es werden entsprechende Verfahren eingeleitet. (mm)

