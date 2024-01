Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene Autofahrer

Erfurt (ots)

Im neuen Jahr hatten zwei Verkehrsteilnehmer deutlich zu tief ins Glas geschaut. Kurz nach Mitternacht war ein 54-Jähriger mit seinem BMW auf der Erfurter Landstraße unterwegs gewesen, als ihm eine Verkehrsinsel zum Verhängnis wurde. Kurz vor einem Kreisverkehr überfuhr der Autofahrer diese und riss ein Verkehrsschild um. An diesem sowie am Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem Mann ein Ergebnis von 1,2 Promille. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Schließlich musste der Mann noch eine Blutprobe abgeben. Ebenfalls betrunken unterwegs war ein 43-jähriger LKW-Fahrer in der Dubliner Straße in Erfurt. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die den Fahrer kurze Zeit später mit fast 2,5 Promille an der Wohnanschrift antraf. Auch er musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Beide Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige. (SE)

