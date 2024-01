Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Auto gestohlen

Erfurt (ots)

Am langen Silvesterwochenende wurden in Erfurt gleich zwei Autos gestohlen. Zum einen hatten sich Unbekannte an einem Audi A6 zu schaffen gemacht. Das Auto war auf dem Grundstück des 49-jährigen Besitzers in der Andreasvorstadt abgestellt gewesen, als die Diebe zuschlugen. Sie verschafften sich Zugang zum Inneren des Fahrzeugs und fuhren mit ihrer Beute davon. Der Wert des schwarzen Audis liegt bei ca. 50.000 Euro. Der Wagen weist besondere Wiedererkennungsmerkmale auf. So wurde das Logo am Heck des Wagens durch Streifen ersetzt. Zudem befindet sich auf der Karosserie ein sternförmiger Aufkleber mit einem Kopf in der Mitte. In Daberstedt wurde ebenfalls ein Auto gestohlen. Sonntagnachmittag hatte der 53-jährige Besitzer seinen Peugeot in der Kleinen Herrenbergstraße abgestellt. Unbekannte Diebe machte sich daraufhin ans Werk. Als der Autobesitzer am Montagnachmittag zurückkehrte, war sein fahrbarer Untersatz im Wert von 14.000 Euro verschwunden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und hat die Fahndung nach den Autos eingeleitet. (SE)

