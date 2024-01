LPI-EF: Silvesterrakete verursacht Brand

Burgwenden (ots) - In Burgwenden wurde am Freitagnachmittag am Finnebahndamm in der Nähe des Radweges nach Großmonra Teile eines Zigarettenautomaten in einem Gebüsch gefunden. Diese stammen aus einer Diebstahlshandlung. Zeugen, die in den vergangenen Tagen in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Sömmerda oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden. (rs) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

