Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Diebstähle hintereinander/ Ladendieb gestellt

Siegburg (ots)

In Siegburg hat am Donnerstagnachmittag (19. September) ein Mann unmittelbar nacheinander drei Ladendiebstähle begangen. Um kurz vor 16:00 Uhr fiel der 25-Jährige zunächst der Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäfts an der Bahnhofstraße auf. Der Fremde hatte eine zum Verkauf stehende Jacke genommen, übergezogen und die Angestellte gefragt, ob ihm das Kleidungsstück passe und stehe. Während die Frau kurz darauf eine andere Kundin bediente, behielt sie den Verdächtigen im Blick und konnte beobachten, wie dieser unvermittelt die Diebstahlsicherung von der Jacke riss und mit selbiger in Richtung Innenstadt davonlief. Die Zeugin nahm die Verfolgung auf. Dabei sah sie, wie der Flüchtige vor einem anderen Textilgeschäft ausgestellte Ware vom Ständer nahm und sich weiter in Richtung Markt bewegte. Hier begab er sich in einen Drogeriemarkt, in welchem hinzugerufene Polizisten ihn schließlich festnahmen. Bei seiner Durchsuchung konnten neben der gestohlenen Jacke und einem Pulli, der aus dem zweiten Textilgeschäft stammte, außerdem weitere Beute in Form von sieben Parfümflaschen aufgefunden werden. Diese konnten dem Drogeriemarkt zugeordnet werden. Die Polizisten übergaben die Waren wieder an die jeweiligen Geschäfte. Zur Identitätsfeststellung und weiteren Klärung des Sachverhaltes wurde der 25-Jährige vorläufig festgenommen und zur nächstgelegenen Polizeiwache gebracht. Hier stellte sich unter anderem heraus, dass er am Vormittag bereits in Bonn wegen Ladendiebstahls aufgefallen war. Aufgrund fehlender Haftgründe musste der Verdächtige, der ohne festen Wohnsitz ist, auf freien Fuß gesetzt werden. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Ladendiebstähle verantworten. (Uhl)

