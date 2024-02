Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Unbekannte schlagen auf zwei Männer ein und flüchten mit einem Fahrzeug - Polizei sucht weitere Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits in der letzten Woche am Montag (12.02.2024) ist es in der "Friedrich-Ebert-Allee" zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil von zwei Männern gekommen. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend mit einem Pkw.

Die 32- und 37-jährigen Geschädigten befanden sich gegen 20:00 Uhr an einer Bushaltestelle "Friedrich-Ebert-Allee/Lornsenstraße", wo es zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung mit zwei vermutlich jugendlichen Personen kam. Die Jugendlichen zogen anschließend weiter.

Kurze Zeit später hielt ein dunkler Mercedes vor der Bushaltestelle an und zwei Männer stiegen aus dem Fahrzeug. Der Fahrer und der Beifahrer schlugen unvermittelt und mehrfach auf die beiden Geschädigten ein. Nach der Attacke stiegen die beiden Personen wieder in den Mercedes und fuhren in Richtung Hamburg davon.

Die beiden Schläger konnten lediglich mit einem ungefähren Alter von 30 Jahren beschrieben werden.

Die beiden Geschädigten verletzten sich leicht, wobei eine Person mit einer Kopfplatzwunde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde.

Inwiefern die verbale Auseinandersetzung und die nachfolgenden Körperverletzungen im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei in Rellingen führt die Ermittlungen zu diesem Vorfall und fragt konkret, wer eine weitere Beschreibung zu den flüchtigen Tätern oder zu dem flüchtigen dunklen Mercedes machen kann? Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 04101-498-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell