POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Kaiserstraße/Ehrenbergstraße - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (05.10.2024)

Tuttlingen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall auf der Kreuzung Kaiserstraße/Ehrenbergstraße am Samstagnachmittag entstanden. Eine 22-jährige VW-Polofahrerin stieß auf der Kreuzung mit einem vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 62-Jährigen zusammen, der durch den Aufprall abgewiesen wiederum mit einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Kuga und einem Fiat Punto kollidierte. An allen vier Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 2.500 Euro.

