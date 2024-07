POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots) - Ein Einfamilienhaus auf der Kerstheider Straße war am Freitag, 28. Juni, zwischen 8.30 Uhr und 10.20 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Der oder die Täter beschädigten Fensterscheiben und gelangten so in die Wohnräume. Nachdem er oder sie mehrere Räume durchsuchten flüchteten er oder sie unerkannt in unbekannte Richtung. Ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde, kann zum aktuellen ...

