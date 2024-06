Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Gefährliche Überholmanöver auf der B213 zwischen Wildeshausen und Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am frühen Donnerstag, 06. Juni 2024, zwischen 05:40 und 05:50 Uhr, kam es auf der B213 zwischen Wildeshausen und Delmenhorst zu mehreren gefährlichen Situationen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Ein Fahrer oder eine Fahrerin eines schwarzen Pkws befuhr die B213 von Wildeshausen in Richtung Delmenhorst. Zwischen Simmerhausen und Hengsterholz setzte er oder sie zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an, obwohl der Straßenverlauf durch Kurven nicht einsehbar war. Aufgrund von Gegenverkehrs mussten die überholten Fahrzeuge abbremsen und dem schwarzen Pkw das Einscheren ermöglichen. Auch im Gegenverkehr, also in Richtung Wildeshausen fahrend, musste ein Fahrzeug abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Wer Hinweise zu den Fahrmanövern, dem schwarzen Pkw oder den Insassen geben kann, wird gebeten, unter 04221/1559-104 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell