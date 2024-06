POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Transporter in Harpstedt aufgebrochen und Werkzeug entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ein junger Radfahrer ist am Mittwoch, 05. Juni 2024, gegen 14:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude schwer verletzt worden. Zur Unfallzeit befuhr eine 83-jährige Frau aus der Gemeinde Hude mit einem SUV die Nordenholzer Straße in Richtung Langenberger Straße. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung erfasste sie in Höhe der Straße "Neuer ...

mehr