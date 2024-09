Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorradunfall auf der L46 "Quintbach"

Trier (ots)

Am 16.09.2024, gegen 19:21 Uhr, ereignete sich auf der kurvenreichen Strecke zwischen Trier-Quint und Zemmer ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Ein 20jährriger Motorradfahrer befuhr die L46 von Zemmer in Richtung Trier. Eingangs einer scharfen Linkskurve verlor er auf Grund eines Fahrfehlers die Kontrolle über das Motorrad, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte in den dortigen Grünstreifen. Das Motorrad fiel im Anschluss auf den Fahrer. Ersthelfer konnten die Person unter dem Motorrad befreien. Dieser erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden und war nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme war die L 46 für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Schweich, Die Militärpolizei Spangdahlem, sowie ein Rettungswagen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell