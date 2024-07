Polizei Hagen

POL-HA: Gartengeräte aus Laube eines Mehrfamilienhauses gestohlen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch (03.07.) bemerkte ein 76-jähriger Mann gegen 10.15 Uhr die aufgebrochene Laube seines Mehrfamilienhauses in der Blücherstraße. Die Laube war zuvor mit einem Vorhängeschloss gesichert. Dieses wurde von unbekannten Tätern so zerstört, dass sich die Türen der Laube öffnen ließen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurden die Gartengeräte zwischen Freitagmittag (28.06.) und Mittwochmorgen gestohlen. Wer hat etwas gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331 986 2066 entgegen. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell