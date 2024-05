LPI-SHL: Abgehoben

Meiningen (ots) - Am frühen Sonntagabend fiel einem Zeugen ein Radfahrer in der Dolmarstraße in Meiningen auf, da dieser sehr unsicher fuhr und trotz Verkehrs einfach die Fahrbahn querte. Es kam aufgrund dessen zur verbalen Auseinandersetzung mit einem Autofahrer auf der Straße, was einen Einsatz der Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zur Folge hatte. Ein mit dem 31-jährigen Radfahrer durchgeführter ...

