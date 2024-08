POL-PDWIL: Unfallflucht REWE Parkplatz Arzfeld

BAB 60, AS Prüm - AS Waxweiler (ots) - Am 21.08.2024, gegen 14:30 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine Person auf der BAB 60 zwischen den Anschlussstellen Prüm und Waxweiler. Die Person sei auf dem Standstreifen in Richtung Bitburg unterwegs. Durch sofort entsandte Kräfte der Polizei Prüm konnte eine 66 Jahre alte Dame aus der VGV Prüm auf dem Parkplatz Prümer Land festgestellt werden. Die Dame gab an, die ...

