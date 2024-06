Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nachtrag zu Freiberg am Neckar: Brand in denkmalgeschütztem Gebäude - Tatverdächtiger ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits am Sonntag (09.06.2024) mitgeteilt haben, ist es am Samstagvormittag (08.06.2024) zu einem Brand in einem ehemaligen Stellwerk in der Wilhelmstraße in Heutingsheim gekommen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5796972). Das denkmalgeschützte Gebäude wird derzeit durch einen Verein genutzt.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort ging bei der Polizei der Hinweis eines Zeugen ein, der einen verdächtig wirkenden Mann im Bereich des Brandorts beobachtet hatte. Im Verlauf des Samstagvormittags wurde darüber hinaus bekannt, dass es zu mehr als 20 Sachbeschädigungen überwiegend an Fahrzeugen in den Stadtteilen Heutingsheim und Beihingen gekommen war. Eine Zeugin konnte den Tatverdächtigen sogar dabei beobachten, wie er die Windschutzscheiben eines Mercedes und eines Audi einschlug, die beide in der Wilhelmstraße nahe des Brandortes abgestellt waren. Der Besitzer des Audi nahm die Verfolgung des Tatverdächtigen auf. Im Bereich einer Tankstelle in der Ludwigsburger Straße konnte der Verdächtige gegen 12.40 Uhr durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Marbach am Neckar vorläufig festgenommen werden. Die Erscheinung des 48 Jahre alten Mannes stimmte mit der Personenbeschreibung des Verdächtigen überein, der zuvor im Bereich des Brandorts in der Wilhelmstraße gesehen worden war. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige, gegen den nun wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung in mehreren Fällen ermittelt wird, wieder auf freien Fuß entlassen.

Der durch die Sachbeschädigungen entstandene Sachschaden steht derzeit abschließend noch nicht fest.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell