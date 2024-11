POL-COE: Havixbeck, L550/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in Lüdinghausen zwei Audis gestohlen. An der Alfred-Delp-Straße entwendeten Diebe einen blauen Audi S Q7 aus der Hauseinfahrt. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am Donnerstag (14.11.24) und 8 Uhr am Freitag (15.11.24). Einen schwarzen Audi A6 erbeuteten Unbekannte von einer Hofeinfahrt an der Straße Steinbach in Seppenrade. Passiert ist das zwischen 18 Uhr am Donnerstag (14.11.24) und ...

