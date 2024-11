Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Coesfelder verletzt Polizisten

Coesfeld (ots)

Ein 30-Jähriger Coesfelder hat am Donnerstag (14.11.24) drei Polizisten verletzt. Gegen 20.40 Uhr soll er Waren aus einem Supermarkt an der Hansestraße gestohlen haben. Der Mann flüchtete in Richtung Subway, wo erste eintreffende Polizisten ihn aufforderten, stehen zu bleiben. Dem kam der Mann nicht nach. Weil der Coesfelder unkooperativ war, brachten die Beamten ihn zu Boden. Dort sperrte er sich weiter gegen die Maßnahmen, worauf die Polizisten ihn fesselten. Dabei kniff und kratzte er eine Polizistin, einen anderen Beamten biss er in das rechte Bein. Eine dritte Polizistin erlitt Verletzungen an beiden Händen. Alle blieben dienstfähig. Während der Maßnahmen beleidigte der 30-Jährige die Polizisten zudem durchgehend unflätig. Der leicht alkoholisierte Coesfelder verbrachte die Nacht im Gewahrsam. Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

