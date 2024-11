Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (423/2024) Ermittlungen nach Tod eines Fußgängers an K 421 bei Osterode dauern an - Obduktion schließt Sturzgeschehen aus, Polizei sucht unbekannten Roller-bzw. Pedelecfahrer als Zeugen

Göttingen (ots)

OSTERODE (jk) - Im Zusammenhang mit dem Fund eines Toten an der K 421 am Abend des 10. September (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5863480 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5865632) dauern die Ermittlungen der Polizei in Osterode (Landkreis Göttingen) weiter an. Die bis dato eingegangenen Hinweise brachten keinen entscheidenden Fortgang in dem mysteriösen Fall. Auch mehrere Wochen nach dem Ereignis ist deshalb noch immer ungeklärt, was an jenem Abend im Bereich der Einmündung "An der Bahn/Über der Landwehr" zwischen Osterode und Badenhausen genau passiert ist und letztlich zum Tod eines 66 Jahre alten Fußgängers geführt hat.

Obduktion schließt Sturz aus - Mann wurde überfahren

Die rechtsmedizinische Untersuchung der Leiche des Mannes hat inzwischen die Annahme bestätigt, dass ein reines Sturzgeschehen als Todesursache ausscheidet. Vielmehr lassen die Obduktionsergebnisse den Schluss zu, dass der 66-Jährige von mindestens einem Fahrzeug überfahren wurde. Die hierbei erlittenen schweren Verletzungen überlebte er nicht.

Polizei sucht unbekannten Motorroller- oder E-Bike-Fahrer als Zeugen

Die Polizei in Osterode hofft weiterhin auf Zeugen oder andere Personen, die z. B. durch eigene Beobachtungen oder auch über Umwege gewonnene Informationen zur Klärung des Falls beitragen können. Jedes noch so kleine Detail kann dabei für die Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein.

So suchen die Ermittler u. a. nach einem unbekannten Motorroller- oder Pedelecfahrer, der nach vorliegenden Informationen kurz vor dem Auffinden des Getöteten auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Unfallstelle vorbeigefahren sein soll. Dieser ggf. wichtige Zeuge sowie auch Personen, die jemanden kennen, der diesen Weg regelmäßig um diese Uhrzeit mit dem Roller oder E-Bike befährt, werden gebeten, sich unter Telefon 05522/508-0 zu melden.

Die Ermittler des Polizeikommissariats Osterode appellieren nochmals:

"Wenn Sie am Dienstagabend, den 10.09.2024, zwischen 19 und 21 Uhr im Bereich der Straße 'An der Bahn' Beobachtungen hinsichtlich eines Mannes im fortgeschrittenen Alter gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Osterode!"

