POL-GÖ: (422/2024) Schaufensterscheiben von Geschäft an der Burgstraße beschädigt - Polizei Hann. Münden ermittelt und sucht Zeugen

Hann. Münden, Burgstraße

Zwischen dem 1.11., 18.00 Uhr, und dem 2.11.24, 09.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - An der Burgstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte zwischen Freitagabend (01.11.24), 18.00 Uhr, und Samstagmorgen (02.11.24), 09.00 Uhr, die Schaufensterscheiben und die verglaste Eingangstür eines Geschäftes für Werbeartikel durch Schläge mit einem unbekannten Gegenstand erheblich beschädigt. Der verursachte Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Ein Eindringen in das Geschäft fand nicht statt. Gestohlen wurde deshalb nichts.

Die Tatausführung dürfte mit einigem Lärm verbunden gewesen sein. Das Polizeikommissariat Hann. Münden hofft deshalb auf Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der 05541/9510 entgegengenommen.

