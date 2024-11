Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (421/2024) Auf Supermarktparkplatz Laterne gerammt und abgehauen - Zeugen für Unfallflucht in Hann. Münden gesucht!

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Steinweg

Montag, 21. Oktober 2024, gegen 19.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes am Steinweg in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) hat ein unbekanntes Fahrzeug am Abend des 21. Oktober (Montag) gegen 19.00 Uhr beim Ein- bzw. Ausparken eine Laterne beschädigt und ist danach geflüchtet. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei dem unbekannten Wagen um einen silberfarbenen Transporter bzw. Sprinter mit HMÜ-Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer sei nach der Kollision weggefahren. Anschließend sei eine männliche, dunkel gekleidete Person mit Kapuzenpullover an der Laterne erschienen und habe vermutlich Fahrzeugteile eingesammelt.

Das Polizeikommissariat Hann. Münden hat Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden. Auch sonstige sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder zum gesuchten silbernen Sprinter werden unter dieser Nummer entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell